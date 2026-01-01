Garrettsville Golf Guide
Garrettsville Golf Courses
Golf Courses Near Garrettsville
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Southington, OhioSemi-Private
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Southington, OhioSemi-Private
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Newton Falls, OhioPublic
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Newton Falls, OhioPublic4.52
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Ravenna, OhioPublic4.9096385542417
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Streetsboro, OhioPublic4.4038873838405
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Newbury, OhioPublic3.904255319194
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Lake Milton, OhioPublic3.9620486204187
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Warren, OhioPublic4.66666666673
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Aurora, OhioPrivate5.01
See Also
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