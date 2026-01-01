Greenfield Golf Guide
Greenfield Golf Courses
Golf Courses Near Greenfield
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Washington Court House, OhioPublic4.147058823522
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New Vienna, OhioPrivate4.7623867388528
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Bainbridge, OhioPublic3.01
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Hillsboro, OhioSemi-Private3.029411764727
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Wilmington, OhioPublic3.4561885056277
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Mount Sterling, OhioPublic3.774193548462
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Chillicothe, OhioPublic0.00
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Williamsport, OhioPublic2.642857142965
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Chillicothe, OhioPublic3.7536
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Chillicothe, OhioPrivate4.52
Greenfield Driving Ranges
See Also
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