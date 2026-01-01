Xenia Golf Guide
Xenia Golf Courses
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Xenia, OhioPublic4.3686612576242
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Xenia, OhioPublic3.13445378159
Golf Courses Near Xenia
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Beavercreek, OhioPrivate5.01
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Bellbrook, OhioPrivate5.03
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Beavercreek, OhioPublic4.54
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Dayton, OhioPublic3.642857142914
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Springfield, OhioPublic4.095238095242
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Wright Patterson Afb, OhioMilitary2.92156862755
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Wright Patterson Afb, OhioMilitary4.01
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Dayton, OhioPrivate0.00
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Springfield, OhioPublic3.672619047653
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Wright Patterson Afb, OhioMilitary4.01
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