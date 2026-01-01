New Vienna Golf Guide
New Vienna Golf Courses
Golf Courses Near New Vienna
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Wilmington, OhioPublic3.4561885056277
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Hillsboro, OhioSemi-Private3.029411764727
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Wilmington, OhioPublic4.3708159353575
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Greenfield, OhioSemi-Private0.00
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Washington Court House, OhioPublic4.147058823522
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Xenia, OhioPublic4.3686612576242
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Waynesville, OhioPublic0.00
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Morrow, OhioPrivate4.090909090911
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Goshen, OhioPublic2.6136460815121
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Sardinia, OhioPublic3.387096774231
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