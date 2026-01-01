Huron Golf Guide
Huron Golf Courses
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Huron, OhioPublic4.25
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Huron, OhioPublic/Resort2.3771225304354
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Huron, OhioPublic4.25
Golf Courses Near Huron
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Sandusky, OhioPublic
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Sandusky, OhioPrivate
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Vermilion, OhioPublic
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Sandusky, OhioPublic4.441558441677
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Sandusky, OhioPublic/Municipal3.01
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Vermilion, OhioPublic3.6973686588260
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Norwalk, OhioPublic3.596078431423
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Norwalk, OhioPublic4.916666666712
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Marblehead, OhioResort
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Lorain, OhioPublic3.7688540384201
Huron Golf Resorts
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Huron, OhioThe completely renovated Sawmill Creek Resort by Cedar Point Resorts will reopen in 2022 near Sandusky, boasting 239 guest rooms and suites, a marina, beach, conference centers, restaurants, a Tom Fazio golf course, shops and 50 acres of undeveloped land on the shores of Lake Erie. Three restaurants, Salmon Run, Trapper’s Deli and Mulligan’s Pub,…
Huron Driving Ranges
See Also
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4 courses | 78 reviews
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1 course | 201 reviews
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1 course | 0 reviews
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1 course | 0 reviews
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1 course | 19 reviews
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1 course | 0 reviews
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5 courses | 372 reviews