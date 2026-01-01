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Huron Golf Guide

Huron Golf Courses

Golf Courses Near Huron

Huron Golf Resorts

  • Sawmill Creek GC: #16
    Sawmill Creek Resort
    Huron, Ohio
    The completely renovated Sawmill Creek Resort by Cedar Point Resorts will reopen in 2022 near Sandusky, boasting 239 guest rooms and suites, a marina, beach, conference centers, restaurants, a Tom Fazio golf course, shops and 50 acres of undeveloped land on the shores of Lake Erie. Three restaurants, Salmon Run, Trapper’s Deli and Mulligan’s Pub,…

Huron Driving Ranges

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