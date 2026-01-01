Huron, Ohio

The completely renovated Sawmill Creek Resort by Cedar Point Resorts will reopen in 2022 near Sandusky, boasting 239 guest rooms and suites, a marina, beach, conference centers, restaurants, a Tom Fazio golf course, shops and 50 acres of undeveloped land on the shores of Lake Erie. Three restaurants, Salmon Run, Trapper’s Deli and Mulligan’s Pub,…