New Lexington Golf Guide
New Lexington Golf Courses
Golf Courses Near New Lexington
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Thornville, OhioPublic3.336134453840
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Thornville, OhioPublic2.78571428577
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Lancaster, OhioSemi-Private4.031746031710
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Sugar Grove, OhioPrivate0.00
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Hopewell, OhioSemi-Private4.084772370592
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Zanesville, OhioPublic4.4238262133534
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Lancaster, OhioSemi-Private4.2430096299211
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Hebron, OhioSemi-Private4.08
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Lancaster, OhioPublic2.30612244949
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Logan, OhioSemi-Private4.37647058827
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