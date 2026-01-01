Hopewell Golf Guide
Hopewell Golf Courses
Golf Courses Near Hopewell
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Zanesville, OhioPrivate5.03
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Zanesville, OhioPublic4.4238262133534
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Nashport, OhioPublic4.18137254940
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Nashport, OhioPublic4.850174216166
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Zanesville, OhioPublic4.04
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Thornville, OhioPublic2.78571428577
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Heath, OhioPublic2.66666666676
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Zanesville, OhioPublic3.75512376963
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Zanesville, OhioPublic4.02
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Hebron, OhioSemi-Private4.08
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