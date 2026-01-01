Pataskula Golf Guide
Golf Courses Near Pataskula
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Pataskala, OhioPublic4.567938341614
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Pataskala, OhioPublic1.55555555564
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Pickerington, OhioPublic/Municipal4.19101123689
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Reynoldsburg, OhioPublic1.525641025614
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Reynoldsburg, OhioPublic1.525641025614
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Blacklick, OhioPrivate0.00
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Pataskala, OhioSemi-Private3.7339946674646
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Granville, OhioPublic3.66666666673
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New Albany, OhioPrivate5.01
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Gahanna, OhioPublic3.722222222236
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