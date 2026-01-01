Alexandria Golf Guide
Alexandria Golf Courses
Golf Courses Near Alexandria
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Johnstown, OhioPublic3.8783783784148
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Johnstown, OhioPublic4.01
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Pataskala, OhioSemi-Private3.7339946674646
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Granville, OhioPublic3.2981132075265
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Johnstown, OhioPublic4.33333333333
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Granville, OhioPublic3.66666666673
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Granville, OhioPublic4.4661016949118
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Johnstown, OhioPublic3.481275393425
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Pataskala, OhioPublic1.55555555564
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New Albany, OhioSemi-Private3.8693206096497
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