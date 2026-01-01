Granville Golf Guide
Granville Golf Courses
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Granville, OhioPublic4.4661016949118
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Granville, OhioPublic3.66666666673
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Granville, OhioPublic3.2981132075265
Golf Courses Near Granville
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Alexandria, OhioPublic3.9636363636110
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Newark, OhioPrivate5.03
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Johnstown, OhioPublic3.8783783784148
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Pataskala, OhioSemi-Private3.7339946674646
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Pataskala, OhioPublic1.55555555564
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Newark, OhioPublic2.9155080214135
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Newark, OhioResort4.2290520959262
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Johnstown, OhioPublic4.01
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Heath, OhioPublic2.66666666676
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Johnstown, OhioPublic4.33333333333
Granville Driving Ranges
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