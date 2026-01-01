Claysville Golf Guide
Claysville Golf Courses
Golf Courses Near Claysville
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Washington, PennsylvaniaPrivate0.00
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Wheeling, West VirginiaResort4.3100158983138
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Wheeling, West VirginiaResort4.196078431481
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Wheeling, West VirginiaResort4.196078431481
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Avella, PennsylvaniaSemi-Private4.4021332248205
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Wheeling, West VirginiaResort3.7612044818113
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Wellsburg, West VirginiaPublic4.02
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Washington, PennsylvaniaPrivate0.00
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Wheeling, West VirginiaPublic/Municipal4.01
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Wheeling, West VirginiaPrivate4.11904761913
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