Berwick Golf Guide
Berwick Golf Courses
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Berwick, PennsylvaniaPrivate0.00
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Berwick, PennsylvaniaPublic3.666666666712
Golf Courses Near Berwick
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Nescopeck, PennsylvaniaSemi-Private0.00
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Sugarloaf, PennsylvaniaPublic4.813598166590
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Bloomsburg, PennsylvaniaPublic4.062516
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Benton, PennsylvaniaPublic/Resort4.52
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Hazleton, PennsylvaniaResort4.66666666673
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Hunlock Creek, PennsylvaniaPublic1.01
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Hazleton, PennsylvaniaResort4.66666666673
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Sugarloaf, PennsylvaniaPrivate4.754
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Drums, PennsylvaniaPublic4.0095549331159
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Mountain Top, PennsylvaniaSemi-Private4.3936353144525
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