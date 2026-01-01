Nescopeck Golf Guide
Nescopeck Golf Courses
Golf Courses Near Nescopeck
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Berwick, PennsylvaniaPublic3.666666666712
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Berwick, PennsylvaniaPrivate0.00
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Sugarloaf, PennsylvaniaPublic4.813598166590
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Bloomsburg, PennsylvaniaPublic4.062516
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Hazleton, PennsylvaniaResort4.66666666673
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Benton, PennsylvaniaPublic/Resort4.52
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Danville, PennsylvaniaPrivate3.03
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Hazleton, PennsylvaniaResort4.66666666673
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Elysburg, PennsylvaniaSemi-Private/Resort4.02
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Sugarloaf, PennsylvaniaPrivate4.754
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