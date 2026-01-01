Hazleton Golf Guide
Hazleton Golf Courses
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Hazleton, PennsylvaniaResort4.66666666673
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Hazleton, PennsylvaniaResort4.66666666673
Golf Courses Near Hazleton
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Sugarloaf, PennsylvaniaPrivate4.754
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Sugarloaf, PennsylvaniaPublic4.813598166590
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Barnesville, PennsylvaniaPublic2.02
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Barnesville, PennsylvaniaPublic2.02
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Barnesville, PennsylvaniaPublic3.990196078423
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Barnesville, PennsylvaniaPublic4.521008403413
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Drums, PennsylvaniaPublic3.822035480998
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Drums, PennsylvaniaPublic4.0095549331159
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Berwick, PennsylvaniaPrivate0.00
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Nescopeck, PennsylvaniaSemi-Private0.00
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