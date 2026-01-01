Sugarloaf Golf Guide
Sugarloaf Golf Courses
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Sugarloaf, PennsylvaniaPublic4.813598166590
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Sugarloaf, PennsylvaniaPrivate4.754
Golf Courses Near Sugarloaf
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Hazleton, PennsylvaniaResort4.66666666673
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Hazleton, PennsylvaniaResort4.66666666673
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Drums, PennsylvaniaPublic3.822035480998
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Drums, PennsylvaniaPublic4.0095549331159
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Berwick, PennsylvaniaPrivate0.00
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Mountain Top, PennsylvaniaSemi-Private
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Berwick, PennsylvaniaPublic3.666666666712
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Nescopeck, PennsylvaniaSemi-Private0.00
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Mountain Top, PennsylvaniaPublic
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Mountain Top, PennsylvaniaPublic
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