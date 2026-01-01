Clearfield Golf Guide
Clearfield Golf Courses
Golf Courses Near Clearfield
-
Curwensville, PennsylvaniaPublic4.01
-
Philipsburg, PennsylvaniaSemi-Private5.01
-
Du Bois, PennsylvaniaSemi-Private3.217948717914
-
Du Bois, PennsylvaniaPublic4.01
-
Du Bois, PennsylvaniaSemi-Private4.235847750979
-
Du Bois, PennsylvaniaSemi-Private3.217948717914
-
Brockport, PennsylvaniaSemi-Private/Resort2.100840336110
-
Falls Creek, PennsylvaniaPublic4.33333333333
-
Brockport, PennsylvaniaPublic0.00
-
Cherry Tree, PennsylvaniaPublic0.00
See Also
-
1 course | 1 review
-
1 course | 1 review
-
4 courses | 94 reviews
-
2 courses | 10 reviews
-
1 course | 3 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 34 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 0 reviews