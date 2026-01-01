Carroll Valley Golf Guide
Carroll Valley Golf Courses
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Carroll Valley, PennsylvaniaResort3.57142857147
Golf Courses Near Carroll Valley
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Fairfield, PennsylvaniaResort4.1736596737167
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Blue Ridge Summit, PennsylvaniaPublic3.52
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Waynesboro, PennsylvaniaPrivate5.01
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Gettysburg, PennsylvaniaPublic4.8634845685457
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South Mountain, PennsylvaniaPublic4.03
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Gettysburg, PennsylvaniaSemi-Private4.07
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Gettysburg, PennsylvaniaPublic3.9467707612396
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Fayetteville, PennsylvaniaPublic3.120098039232
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Thurmont, MarylandPublic3.960821684580
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Fayetteville, PennsylvaniaSemi-Private/Resort3.627777777817
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