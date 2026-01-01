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Gettysburg Golf Guide

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Gettysburg
Courses: 57
Reviews: 9756
For a little slice of history, visit the Soldiers’ National Cemetery in Gettysburg where Abraham Lincoln delivered his famous Gettysburg Address. The cemetery is part of the Gettysburg National Military Park. There’s roughly 3,500 Union soldiers that are buried there.
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