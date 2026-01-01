Gettysburg Golf Guide
Featured Destination
Courses: 57
Reviews: 9756
For a little slice of history, visit the Soldiers’ National Cemetery in Gettysburg where Abraham Lincoln delivered his famous Gettysburg Address. The cemetery is part of the Gettysburg National Military Park. There’s roughly 3,500 Union soldiers that are buried there.
Gettysburg Golf Courses
-
Gettysburg, PennsylvaniaPublic3.9467707612396
-
Gettysburg, PennsylvaniaPublic4.8634845685457
-
Gettysburg, PennsylvaniaSemi-Private4.07
Golf Courses Near Gettysburg
-
Littlestown, PennsylvaniaSemi-Private4.083333333313
-
Littlestown, PennsylvaniaPublic4.2065648117376
-
Fairfield, PennsylvaniaResort4.1736596737167
-
Carroll Valley, PennsylvaniaResort3.57142857147
-
Hanover, PennsylvaniaPublic
-
Hanover, PennsylvaniaPublic
-
Hanover, PennsylvaniaPublic
-
Abbottstown, PennsylvaniaPublic3.9521
-
Blue Ridge Summit, PennsylvaniaPublic3.52
-
Abbottstown, PennsylvaniaPrivate3.01
See Also
-
2 courses | 389 reviews
-
1 course | 167 reviews
-
1 course | 7 reviews
-
3 courses | 416 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
2 courses | 22 reviews
-
1 course | 9 reviews
-
1 course | 580 reviews
-
1 course | 3 reviews
-
2 courses | 399 reviews