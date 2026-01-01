Alum Bank Golf Guide
Alum Bank Golf Courses
Golf Courses Near Alum Bank
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Claysburg, PennsylvaniaPublic/Resort1.02
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Imler, PennsylvaniaPublic0.00
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Salix, PennsylvaniaPrivate5.02
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Johnstown, PennsylvaniaPublic5.01
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Roaring Spring, PennsylvaniaSemi-Private3.66666666673
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Bedford, PennsylvaniaSemi-Private4.512
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Bedford, PennsylvaniaResort4.709286005150
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Central City, PennsylvaniaPrivate3.66666666679
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Indian Lake, PennsylvaniaResort5.03
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Portage, PennsylvaniaPublic5.01
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