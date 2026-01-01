Foxburg Golf Guide
Foxburg Golf Courses
Golf Courses Near Foxburg
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Kossuth, PennsylvaniaPublic4.03
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Kossuth, PennsylvaniaPublic4.03
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Clarion, PennsylvaniaPublic4.727272727311
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Franklin, PennsylvaniaPublic0.00
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Reno, PennsylvaniaSemi-Private4.66666666673
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Slippery Rock, PennsylvaniaSemi-Private4.444444444418
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Butler, PennsylvaniaPublic4.3321167883274
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Slippery Rock, PennsylvaniaPublic0.00
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Franklin, PennsylvaniaPublic3.558823529411
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Butler, PennsylvaniaPublic5.01
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