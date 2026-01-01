Franklin Golf Guide
Franklin Golf Courses
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Franklin, PennsylvaniaPublic3.558823529411
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Franklin, PennsylvaniaPublic
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Franklin, PennsylvaniaPublic4.01
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Franklin, PennsylvaniaPublic3.256
Golf Courses Near Franklin
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Reno, PennsylvaniaSemi-Private4.66666666673
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Cochranton, PennsylvaniaPublic
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Titusville, PennsylvaniaResort4.01
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Titusville, PennsylvaniaResort4.517647058814
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Guys Mill, PennsylvaniaPublic2.572192513413
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Titusville, PennsylvaniaPublic
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Tionesta, PennsylvaniaPublic3.02
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Kossuth, PennsylvaniaPublic4.03
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Kossuth, PennsylvaniaPublic4.03
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Foxburg, PennsylvaniaSemi-Private4.010
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