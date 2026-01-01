Harrisville Golf Guide
Golf Courses Near Harrisville
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Slippery Rock, PennsylvaniaPublic0.00
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Slippery Rock, PennsylvaniaSemi-Private4.444444444418
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Grove City, PennsylvaniaPrivate0.00
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Grove City, PennsylvaniaPublic5.01
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Volant, PennsylvaniaPublic4.111111111118
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Butler, PennsylvaniaPublic4.52
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Butler, PennsylvaniaPublic5.01
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Foxburg, PennsylvaniaSemi-Private4.010
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Butler, PennsylvaniaPublic5.02
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Mercer, PennsylvaniaPublic3.6258
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