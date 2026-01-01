Leesport Golf Guide
Leesport Golf Courses
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Leesport, PennsylvaniaPublic4.2571196951333
Golf Courses Near Leesport
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Reading, PennsylvaniaPrivate0.00
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Sinking Spring, PennsylvaniaPublic4.52
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Bernville, PennsylvaniaPrivate4.571428571414
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Sinking Spring, PennsylvaniaPublic4.1913903432257
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Wernersville, PennsylvaniaSemi-Private4.2444405915319
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Bernville, PennsylvaniaPublic4.52
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Reading, PennsylvaniaPublic3.6848514807119
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Reading, PennsylvaniaPublic3.5481576423377
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Fleetwood, PennsylvaniaPublic3.01
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Mohnton, PennsylvaniaPrivate5.01
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