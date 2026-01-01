Bernville Golf Guide
Bernville Golf Courses
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Bernville, PennsylvaniaPublic4.52
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Bernville, PennsylvaniaPrivate4.571428571414
Golf Courses Near Bernville
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Leesport, PennsylvaniaPublic4.2571196951333
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Myerstown, PennsylvaniaPublic4.0412644843255
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Sinking Spring, PennsylvaniaPublic4.52
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Wernersville, PennsylvaniaSemi-Private4.2444405915319
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Shoemakersville, PennsylvaniaPublic0.00
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Reading, PennsylvaniaPrivate0.00
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Sinking Spring, PennsylvaniaPublic4.1913903432257
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Reinholds, PennsylvaniaPublic4.01
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Reading, PennsylvaniaPublic3.5481576423377
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Fleetwood, PennsylvaniaPublic4.3985294118468
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