Hamburg Golf Guide
Golf Courses Near Hamburg
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Shoemakersville, PennsylvaniaPublic0.00
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Fleetwood, PennsylvaniaPublic4.3985294118468
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Fleetwood, PennsylvaniaPublic3.01
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Fleetwood, PennsylvaniaPrivate5.01
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Kutztown, PennsylvaniaPublic4.3969253253370
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Bernville, PennsylvaniaPublic4.52
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Leesport, PennsylvaniaPublic4.2571196951333
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Bernville, PennsylvaniaPrivate4.571428571414
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Fleetwood, PennsylvaniaSemi-Private4.5223647073684
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Orwigsburg, PennsylvaniaPrivate2.14285714292
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