Sunbury Golf Guide
Sunbury Golf Courses
Golf Courses Near Sunbury
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Hummels Wharf, PennsylvaniaPublic
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Hummels Wharf, PennsylvaniaPrivate3.222307104722
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Paxinos, PennsylvaniaSemi-Private4.01
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Lewisburg, PennsylvaniaSemi-Private4.7597286517223
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Danville, PennsylvaniaPrivate3.03
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Elysburg, PennsylvaniaSemi-Private/Resort4.02
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Milton, PennsylvaniaSemi-Private3.714285714321
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Middleburg, PennsylvaniaPublic4.33333333333
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Bloomsburg, PennsylvaniaPublic4.062516
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Mowry, PennsylvaniaPublic
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