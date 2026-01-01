Danville Golf Guide
Danville Golf Courses
Golf Courses Near Danville
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Bloomsburg, PennsylvaniaPublic4.062516
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Elysburg, PennsylvaniaSemi-Private/Resort4.02
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Paxinos, PennsylvaniaSemi-Private4.01
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Sunbury, PennsylvaniaPublic
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Milton, PennsylvaniaSemi-Private3.714285714321
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Hummels Wharf, PennsylvaniaPublic
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Lewisburg, PennsylvaniaSemi-Private4.7597286517223
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Hummels Wharf, PennsylvaniaPrivate3.222307104722
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Nescopeck, PennsylvaniaSemi-Private
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Berwick, PennsylvaniaPublic3.666666666712
Danville Driving Ranges
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