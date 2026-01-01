Moosic Golf Guide
Moosic Golf Courses
Golf Courses Near Moosic
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Taylor, PennsylvaniaPublic4.66666666673
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Taylor, PennsylvaniaPublic4.66666666673
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Moscow, PennsylvaniaPrivate
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Exeter, PennsylvaniaPrivate
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Exeter, PennsylvaniaPublic3.713472485863
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Moscow, PennsylvaniaPublic2.52
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Clarks Summit, PennsylvaniaPrivate5.02
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Clarks Summit, PennsylvaniaPrivate5.02
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Clarks Summit, PennsylvaniaPublic3.05
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Lake Ariel, PennsylvaniaPublic/Municipal3.33333333333
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