Greentown Golf Guide
Greentown Golf Courses
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Greentown, PennsylvaniaSemi-Private4.6593913816240
Golf Courses Near Greentown
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South Sterling, PennsylvaniaPublic
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Lake Ariel, PennsylvaniaPrivate3.52
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Skytop, PennsylvaniaResort4.8328664799261
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Hawley, PennsylvaniaSemi-Private/Resort4.214285714365
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Hawley, PennsylvaniaPrivate
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Buck Hill Falls, PennsylvaniaPublic/Resort
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Hawley, PennsylvaniaSemi-Private5.01
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