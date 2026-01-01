Millersburg Golf Guide
Millersburg Golf Courses
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Millersburg, PennsylvaniaPublic3.8611561866184
Golf Courses Near Millersburg
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Newport, PennsylvaniaPrivate2.01
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Harrisburg, PennsylvaniaPrivate4.54
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Middleburg, PennsylvaniaPublic4.33333333333
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Harrisburg, PennsylvaniaPublic3.278121775154
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Grantville, PennsylvaniaPublic3.9667976868281
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Harrisburg, PennsylvaniaPrivate5.01
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Hummels Wharf, PennsylvaniaPrivate3.222307104722
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Hummels Wharf, PennsylvaniaPublic0.00
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Hummelstown, PennsylvaniaPublic4.539516403636
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Sunbury, PennsylvaniaPublic0.00
Millersburg Golf Resorts
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Millersburg, PennsylvaniaThe Lykens Valley Golf Resort features 6,300 yards of rolling Pennsylvania countryside just east of historic Millersburg. Elevation changes and streams create a nice backdrop for golf. The Lodge off of hole 9 is home to two separate buildings with 27 total guest rooms. Overnight guests get continental breakfast and can use a swimming pool and…
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