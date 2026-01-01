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Millersburg Golf Courses

Golf Courses Near Millersburg

Millersburg Golf Resorts

  • Lykens Valley GC: Pro Shop
    Lykens Valley Golf Resort
    Millersburg, Pennsylvania
    The Lykens Valley Golf Resort features 6,300 yards of rolling Pennsylvania countryside just east of historic Millersburg. Elevation changes and streams create a nice backdrop for golf. The Lodge off of hole 9 is home to two separate buildings with 27 total guest rooms. Overnight guests get continental breakfast and can use a swimming pool and…

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