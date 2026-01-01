Coventry Golf Guide
Coventry Golf Courses
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Coventry, Rhode IslandPublic1.85714285713
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Coventry, Rhode IslandSemi-Private0.00
Golf Courses Near Coventry
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Warwick, Rhode IslandSemi-Private4.0394230548136
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East Greenwich, Rhode IslandSemi-Private4.66666666673
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West Warwick, Rhode IslandSemi-Private4.02
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Cranston, Rhode IslandPublic4.038277512209
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West Warwick, Rhode IslandPublic1.52
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Cranston, Rhode IslandPrivate1.66666666672
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Cranston, Rhode IslandPublic5.01
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Exeter, Rhode IslandPublic3.85714285717
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North Kingstown, Rhode IslandSemi-Private2.411764705915
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North Kingstown, Rhode IslandPublic0.00
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