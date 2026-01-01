Bethune Golf Guide
Golf Courses Near Bethune
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Hartsville, South CarolinaSemi-Private4.85416666679
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Camden, South CarolinaPublic3.03
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Lydia, South CarolinaSemi-Private3.87516
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Kershaw, South CarolinaPublic/Municipal5.02
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Rembert, South CarolinaPrivate
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Camden, South CarolinaPrivate5.01
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Pageland, South CarolinaSemi-Private4.3648247142462
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Lamar, South CarolinaPublic
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Lugoff, South CarolinaSemi-Private
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Chesterfield, South CarolinaSemi-Private5.02
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