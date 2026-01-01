Jefferson Golf Guide
Golf Courses Near Jefferson
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Pageland, South CarolinaSemi-Private4.3648247142462
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Kershaw, South CarolinaPublic/Municipal5.02
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Lancaster, South CarolinaSemi-Private4.1028938907312
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Camden, South CarolinaPublic3.03
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Chesterfield, South CarolinaSemi-Private5.02
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Hartsville, South CarolinaSemi-Private4.85416666679
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Camden, South CarolinaPrivate5.01
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Lancaster, South CarolinaPublic4.22585453741344
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Monroe, North CarolinaPublic/Municipal4.37383029771050
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Monroe, North CarolinaSemi-Private4.2371428571350
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