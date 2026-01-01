Camden Golf Guide
Camden Golf Courses
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Camden, South CarolinaPrivate5.01
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Camden, South CarolinaPublic3.03
Golf Courses Near Camden
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Lugoff, South CarolinaSemi-Private0.00
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Rembert, South CarolinaPrivate0.00
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Elgin, South CarolinaPrivate4.57142857147
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Kershaw, South CarolinaPublic/Municipal5.02
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Columbia, South CarolinaPrivate4.02
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Shaw AFB, South CarolinaMilitary3.33333333332
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Blythewood, South CarolinaPrivate3.8634317649512
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Columbia, South CarolinaPrivate5.01
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Sumter, South CarolinaPublic4.272727272777
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Blythewood, South CarolinaPrivate4.52
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