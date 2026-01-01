San Dimas Golf Guide
San Dimas Golf Courses
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San Dimas, CaliforniaPublic3.83640508111008
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San Dimas, CaliforniaPrivate3.01
Golf Courses Near San Dimas
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Glendora, CaliforniaPrivate0.00
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Pomona, CaliforniaPublic4.0596405229597
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Glendora, CaliforniaPublic4.3678855326111
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La Verne, CaliforniaPublic3.85315752371506
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West Covina, CaliforniaPrivate0.00
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Azusa, CaliforniaPublic3.3849532054173
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Diamond Bar, CaliforniaPublic/Municipal3.5347900306449
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Duarte, CaliforniaPublic3.942211329161
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Walnut, CaliforniaSemi-Private3.47000428783
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City of Industry, CaliforniaResort4.1549029865906
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