Shaw AFB Golf Guide
Shaw AFB Golf Courses
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Shaw AFB, South CarolinaMilitary3.33333333332
Golf Courses Near Shaw AFB
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Sumter, South CarolinaPublic4.272727272777
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Sumter, South CarolinaPublic/Municipal3.758241758291
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Sumter, South CarolinaPrivate
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Sumter, South CarolinaSemi-Private3.857142857114
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Rembert, South CarolinaPrivate
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Camden, South CarolinaPublic3.03
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Hopkins, South CarolinaPublic2.05
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Camden, South CarolinaPrivate5.01
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Elgin, South CarolinaPrivate4.57142857147
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Lugoff, South CarolinaSemi-Private
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