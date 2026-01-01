York Golf Guide
York Golf Courses
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York, South CarolinaSemi-Private4.0192259679357
Golf Courses Near York
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Charlotte, North CarolinaPrivate3.57142857143
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Tega Cay, South CarolinaSemi-Private
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Tega Cay, South CarolinaSemi-Private
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Lake Wylie, South CarolinaPrivate4.66666666673
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Tega Cay, South CarolinaSemi-Private
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Rock Hill, South CarolinaPrivate2.01
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Rock Hill, South CarolinaPrivate4.01
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Gastonia, North CarolinaPrivate0.00
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Fort Mill, South CarolinaSemi-Private1.5203993056385
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Rock Hill, South CarolinaSemi-Private4.2928226363136
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