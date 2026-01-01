Seymour Golf Guide
Seymour Golf Courses
Golf Courses Near Seymour
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Kodak, TennesseePublic4.48015994971429
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Knoxville, TennesseePublic4.4478897705602
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Knoxville, TennesseePrivate5.02
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Sevierville, TennesseeResort0.00
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Sevierville, TennesseeMunicipal4.0696798493178
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Maryville, TennesseePublic
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Maryville, TennesseePublic
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Rockford, TennesseePublic4.687251169878
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Sevierville, TennesseeMunicipal4.838332486282
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Maryville, TennesseePublic
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