Strawberry Plains Golf Guide
Strawberry Plains Golf Courses
Golf Courses Near Strawberry Plains
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Knoxville, TennesseePrivate5.02
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Knoxville, TennesseePublic/Municipal4.48571428576
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Kodak, TennesseePublic4.48015994971429
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Knoxville, TennesseePublic4.14285714297
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Knoxville, TennesseePublic4.4478897705602
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Knoxville, TennesseePublic3.3140234201431
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Seymour, TennesseePublic1.508547008540
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Knoxville, TennesseePrivate0.00
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Sevierville, TennesseeMunicipal4.0696798493178
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Sevierville, TennesseeMunicipal4.838332486282
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