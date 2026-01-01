Kodak Golf Guide
Kodak Golf Courses
Golf Courses Near Kodak
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Sevierville, TennesseeMunicipal4.0696798493178
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Seymour, TennesseePublic1.508547008540
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Sevierville, TennesseeMunicipal4.838332486282
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Strawberry Plains, TennesseePublic4.025396825447
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Knoxville, TennesseePrivate5.02
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Knoxville, TennesseePublic4.4478897705602
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Jefferson City, TennesseeSemi-Private4.2802019331676
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Knoxville, TennesseePublic/Municipal4.48571428576
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Sevierville, TennesseeResort0.00
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Knoxville, TennesseePublic3.3140234201431
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