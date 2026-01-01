Athens Golf Guide
Athens Golf Courses
Golf Courses Near Athens
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Malakoff, TexasPrivate0.00
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Malakoff, TexasPublic2.02
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Mabank, TexasSemi-Private4.7516645579793
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Kemp, TexasPrivate4.7046104928289
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Frankston, TexasPublic/Resort2.416666666762
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Bullard, TexasPrivate5.01
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Bullard, TexasPrivate5.02
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Kemp, TexasSemi-Private3.8167508345314
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Canton, TexasSemi-Private4.088
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Lindale, TexasResort2.217468805773
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