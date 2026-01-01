Edinburg Golf Guide
Edinburg Golf Courses
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Edinburg, TexasPublic2.090909090911
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Edinburg, TexasPublic/Municipal1.925553319972
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Edinburg, TexasPublic4.3084072538355
Golf Courses Near Edinburg
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Alamo, TexasPrivate0.00
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Pharr, TexasPrivate/Resort0.00
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Phark, TexasPublic/Municipal1.41666666675
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McAllen, TexasPrivate4.01
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McAllen, TexasPublic/Municipal3.754
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Mission, TexasPublic/Municipal3.3560120718165
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Mission, TexasPrivate1.02
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Mission, TexasPublic/Municipal3.3560120718165
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Weslaco, TexasPublic4.51575507497
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Mission, TexasSemi-Private2.52
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