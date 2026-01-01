Sonora Golf Guide
Sonora Golf Courses
Golf Courses Near Sonora
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Twain Harte, CaliforniaPublic2.16666666676
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Groveland, CaliforniaSemi-Private4.8578448447204
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Angels Camp, CaliforniaSemi-Private/Resort4.2308115036273
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Murphys, CaliforniaPublic3.757575757633
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Copperopolis, CaliforniaSemi-Private/Resort4.35229531251
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Arnold, CaliforniaPrivate4.01
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Oakdale, CaliforniaPrivate4.02
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Valley Springs, CaliforniaSemi-Private4.0173913043460
Sonora Golf Resorts
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Tuolumne, CaliforniaBlack Oak is a casino resort with a nearby golf amenity in Teleli Golf Club. The property offers both rooms and suites in the hotel as well as an RV park. Those staying in the hotel can enjoy an outdoor pool, hot tubs, a fitness center, a restaurant for casual dining, as well as a selection of bars. The casino features over 1000 slot machines and…
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