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Sonora Golf Guide

Sonora Golf Courses

Golf Courses Near Sonora

Sonora Golf Resorts

  • Teleli GC
    Black Oak Casino Resort
    Tuolumne, California
    Black Oak is a casino resort with a nearby golf amenity in Teleli Golf Club. The property offers both rooms and suites in the hotel as well as an RV park. Those staying in the hotel can enjoy an outdoor pool, hot tubs, a fitness center, a restaurant for casual dining, as well as a selection of bars. The casino features over 1000 slot machines and…

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