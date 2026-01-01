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Angels Camp Golf Resorts

  • Greenhorn Creek GC: #13
    Greenhorn Creek Resort
    Angels Camp, California
    Located at 1,500 feet of elevation in California's 'Gold Country', Greenhorn Creek Resort provides a laid-back getaway in the foothills of the Sierras in Calaveras County, a place made famous by Mark Twain's short story: "The Celebrated Jumping Frog of Calaveras County". Golf groups will love the five-bedroom Caddy Shack or can rent golf course…

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