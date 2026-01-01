Angels Camp Golf Guide
Angels Camp Golf Courses
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Angels Camp, CaliforniaSemi-Private/Resort4.2308115036273
Golf Courses Near Angels Camp
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Murphys, CaliforniaPublic3.757575757633
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Copperopolis, CaliforniaSemi-Private/Resort4.35229531251
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Sonora, CaliforniaSemi-Private4.3522641793163
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Valley Springs, CaliforniaSemi-Private4.0173913043460
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Twain Harte, CaliforniaPublic2.16666666676
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Arnold, CaliforniaPrivate4.01
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Groveland, CaliforniaSemi-Private4.8578448447204
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Oakdale, CaliforniaPrivate4.02
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Farmington, CaliforniaPublic0.00
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Ione, CaliforniaPublic3.6233619564819
Angels Camp Golf Resorts
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Angels Camp, CaliforniaLocated at 1,500 feet of elevation in California's 'Gold Country', Greenhorn Creek Resort provides a laid-back getaway in the foothills of the Sierras in Calaveras County, a place made famous by Mark Twain's short story: "The Celebrated Jumping Frog of Calaveras County". Golf groups will love the five-bedroom Caddy Shack or can rent golf course…
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