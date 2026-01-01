Angels Camp, California

Located at 1,500 feet of elevation in California's 'Gold Country', Greenhorn Creek Resort provides a laid-back getaway in the foothills of the Sierras in Calaveras County, a place made famous by Mark Twain's short story: "The Celebrated Jumping Frog of Calaveras County". Golf groups will love the five-bedroom Caddy Shack or can rent golf course…