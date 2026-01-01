Copperopolis Golf Guide
Copperopolis Golf Courses
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Copperopolis, CaliforniaSemi-Private/Resort4.35229531251
Golf Courses Near Copperopolis
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Angels Camp, CaliforniaSemi-Private/Resort4.2308115036273
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Oakdale, CaliforniaPrivate4.02
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Sonora, CaliforniaSemi-Private4.3522641793163
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Valley Springs, CaliforniaSemi-Private4.0173913043460
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Farmington, CaliforniaPublic0.00
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Escalon, CaliforniaPublic1.891456582638
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Murphys, CaliforniaPublic3.757575757633
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Modesto, CaliforniaPrivate5.01
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Groveland, CaliforniaSemi-Private4.8578448447204
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Modesto, CaliforniaPrivate5.01
Copperopolis Golf Resorts
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Copperopolis, CaliforniaThe 900-acre community of the Golf Club at Copper Valley community (formerly Saddle Creek Resort) sits hidden four miles off of California State Route 4 in the Sierra Nevada foothills. The two-bedroom bungalows for overnight guests are within walking distance of the clubhouse, its restaurant and the scenic course by Carter Morrish. A fitness…
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