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Copperopolis Golf Guide

Copperopolis Golf Courses

Golf Courses Near Copperopolis

Copperopolis Golf Resorts

  • Saddle Creek GC
    The Golf Club at Copper Valley
    Copperopolis, California
    The 900-acre community of the Golf Club at Copper Valley community (formerly Saddle Creek Resort) sits hidden four miles off of California State Route 4 in the Sierra Nevada foothills. The two-bedroom bungalows for overnight guests are within walking distance of the clubhouse, its restaurant and the scenic course by Carter Morrish. A fitness…

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