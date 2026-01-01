Oakdale Golf Guide
Oakdale Golf Courses
Golf Courses Near Oakdale
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Escalon, CaliforniaPublic1.891456582638
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Modesto, CaliforniaPrivate
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Modesto, CaliforniaPrivate
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Modesto, CaliforniaPrivate
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Modesto, CaliforniaMunicipal3.7021010761375
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Ceres, CaliforniaPublic3.254
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Copperopolis, CaliforniaSemi-Private/Resort4.35229531251
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Modesto, CaliforniaPublic4.0425
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Modesto, CaliforniaPublic3.3432352072258
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Farmington, CaliforniaPublic0.00
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