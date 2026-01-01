Gatesville Golf Guide
Gatesville Golf Courses
Golf Courses Near Gatesville
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Fort Hood, TexasPrivate/Military3.759610538594
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Moody, TexasSemi-Private4.02
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Copperas Cove, TexasMunicipal3.269841269863
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Killeen, TexasPublic/Municipal3.7474363659393
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Waco, TexasPublic4.752136752140
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Temple, TexasPrivate
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Temple, TexasPublic3.707492125588
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Waco, TexasSemi-Private3.66666666673
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Waco, TexasPrivate
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Waco, TexasSemi-Private5.01
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