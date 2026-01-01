Mineral Wells Golf Guide
Mineral Wells Golf Courses
Golf Courses Near Mineral Wells
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Weatherford, TexasPublic4.2941249596883
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Perrin, TexasPublic/Resort0.00
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Lipan, TexasSemi-Private4.5200593395501
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Weatherford, TexasSemi-Private0.00
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Graford, TexasResort4.482907867378
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Weatherford, TexasSemi-Private1.85714285713
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Willow Park, TexasSemi-Private1.43333333336
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Tolar, TexasPrivate5.01
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Aledo, TexasSemi-Private3.4299806683196
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Runaway Bay, TexasSemi-Private3.362068965558
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