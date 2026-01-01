Sunnyvale Golf Guide
Sunnyvale Golf Courses
Golf Courses Near Sunnyvale
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Mesquite, TexasPublic/Municipal4.2382545863844
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Dallas, TexasPrivate4.66666666673
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Dallas, TexasPrivate4.66666666673
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Heath, TexasResort/Private
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Heath, TexasResort/Private
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Dallas, TexasPublic4.083333333312
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Dallas, TexasPublic3.615384615413
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Dallas, TexasPublic2.14285714299
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Rockwall, TexasPublic4.4398201619500
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Dallas, TexasPrivate3.52
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