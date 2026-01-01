Garland Golf Guide
Garland Golf Courses
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Garland, TexasPublic/Municipal
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Garland, TexasPublic/Municipal
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Garland, TexasPublic/Municipal
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Garland, TexasPublic3.059871282868
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Garland, TexasPublic/Municipal4.1917332911837
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Garland, TexasPublic/Municipal4.0907846698981
Golf Courses Near Garland
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Richardson, TexasPublic/Municipal3.521126760671
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Plano, TexasPublic4.5018320775782
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Richardson, TexasPublic/Municipal3.476190476284
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Wylie, TexasPublic3.7765243397619
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Plano, TexasSemi-Private2.9947643979382
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Rowlett, TexasPublic3.7056628761801
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Richardson, TexasPrivate3.03
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Dallas, TexasPrivate4.66666666673
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Richardson, TexasPublic0.00
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Dallas, TexasPrivate4.66666666673
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